ASSE, OM - Mercato : le successeur annoncé de Fofana adoubé par Rongier au FC Nantes

Il n’y a pas que l’attaque dans a vie, il y a la défense aussi. Dans son opération maintien et remontée au classement de L1, Claude Puel sait que l’ASSE aura besoin de retrouver une stabilité derrière et veut recruter un stoppeur digne de ce nom au mercato. Comme déjà évoqué depuis le début du mois, le viseur est placé sur Edgar Ié, ancien du LOSC et du FC Nantes qui évolue désormais à Trabzonspor.

Selon Miliyet, les Verts font le forcing et auraient doublé leur offre, à 2 millions d’euros. « Trabzonspor ne projette pas de vendre Edgar Ié et n'acceptera une offre que si elle est astronomique », glisse le quotidien turc qui croit savoir que l'ASSE va formuler une troisième offre.

Rongier est fan d'Ié

La piste Ié est en tout cas pleinement défendue par La Voix du Nord mais surtout Valentin Rongier. Le milieu de l’OM était capitaine du FC Nantes lorsqu’Ié était encore un Canari. « J'ai rarement eu autant confiance en un défenseur. En un contre un, il faut se lever de bonne heure pour le passer" a dit de lui Valentin Rongier en mars 2019 à Ouest France. Il n'est pas hyper costaud mais dur et propre. »