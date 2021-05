ASSE, OM, OL, LOSC, Stade Rennais, RC Strasbourg – Mercato : un crack de L2 répond à ses courtisans

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Lancé dans le grand bain par le VAFC cette saison, Ismaël Doukouré (17 ans) s'est imposé comme l'un des Espoirs les plus suivis de Ligue 2. Comme l'a fait savoir La Voix du Nord le mois dernier, l’OL, l’OM, le LOSC, le Stade Rennais, l’OGC Nice, le RC Strasbourg, le FC Barcelone, Leicester, Arsenal et Everton ont des vues sur le stoppeur nordiste. Même si elle n'a pas les moyens de s'affranchir d'un transfert, l'ASSE serait également sur les rangs.

« Les convoitises ne datent pas d'aujourd'hui »

Face à cette pluie de courtisans tous plus intéressants les uns que les autres, Ismaël Doukouré était plutôt discret jusqu'alors. Dans les colonnes de Onze Mondial, actuellement en kiosques, le défenseur valenciennois a réagi : « Tu me parles de l’intérêt du FC Barcelone et d’autres clubs, mais tu sais, les convoitises ne datent pas d’aujourd’hui. Avant de signer mon premier contrat professionnel, j’avais déjà des touches concrètes avec certains clubs. Je ne fais pas attention à tout ça, je reste focus sur le terrain. Tu m’apprends que des gens disent que je pourrais être le plus gros transfert de l’histoire du club, moi, je ne calcule pas ça. Mais si je peux devenir le plus gros transfert de l’histoire du club, pourquoi pas ! Ce serait quelque chose d'exceptionnel, surtout pour un jeune comme moi qui vient du centre de formation ».

En attendant, Ismaël Doukouré a choisi de fermer les écoutilles : « Gérer les convoitises des agents, ce n’est pas compliqué. Mon entourage s’occupe de tout ça à merveille. Je ne réponds plus à personne. Si je ne connais pas le numéro, je ne décroche pas. Je me concentre sur mes entraînements, mes matchs et l’école. C'est mieux comme ça ».