ASSE, OM, PSG, Girondins, OL, RC Strasbourg : ils sont dans l’équipe type

Les Girondins de Bordeaux ont fait un grand pas vers le maintien en atomisant le RC Lens hier au Matmut Atlantique (3-0). Benoît Costil et Maxime Poundjé ont réussi le petit exploit de se placer dans l’équipe type de cette 37e et avant-dernière journée de L1. Deux joueurs de l’OM ont également brillé à l’Orange Vélodrome face au SCO d’Angers : Arkadiusz Milik et Dimitri Payet.

L’attaquant polonais a inscrit un triplé quand son compère a délivré une passe décisive (3-2). Du côté de l’OL, on n’est pas en reste puisque Lucas Paqueta et Léo Dubois squattent à leur tour ce onze prestigieux à la suite de la large victoire à Nîmes (5-2). Le milieu offensif brésilien a notamment marqué deux buts et distillé une passe décisive aux Costières.

Ajorque décisif au RC Strasbourg

Enfin, comment ne pas évoquer Ludovic Ajorque ? Le géant du RC Strasbourg a permis aux siens de ramener un succès très précieux de Nice grâce à un doublé (2-0). Mieux, le club alsacien aura grâce à lui son avenir entre ses mains dimanche face au FC Lorient (21h). Enfin, seul Marquinhos a réussi à tirer son épingle du jeu au PSG contre le Stade de Reims (4-0).