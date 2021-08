ASSE, OM, PSG, Stade Rennais : ils sont dans l'équipe type de la 1ere journée !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

La Ligue 1 a repris ses droits et avec elle sa traditionnelle équipe-type des notes du quotidien L'Equipe. Pour la première journée, le 1er journal sportif de France a rendu hommage au promu Clermont, victorieux à Bordeaux (2-0) avec trois éléments dans le onze-type (Dossu, Gastien, Bayo), tous crédités d'un 7/10.

La meilleure note revient au Marseillais Dimitri Payet, auteur d'un doublé à Montpellier (3-2) et qui arrache un 8/10. Il est accompagné de deux joueurs du PSG (Navas, Herrera) et des latéraux du FC Metz (Centonze et Udol, tous deux buteurs).

Pour ses débuts en Ligue 1, Mickaël Nadé a marqué les esprits avec l'ASSE contre Lorient (1-1). Le capitaine du SCO Angers Ismaël Traoré et son coach Gérald Baticle sont également mis en valeur après leur victoire à Strasbourg (2-0) tout comme la recrue du Stade Rennais Kamaldeen Sulemana, déjà buteur contre Lens (1-1).

