ASSE, OM, PSG, Stade Rennais, Stade de Reims : ils sont dans l’équipe type

L’ASSE revit. Vainqueurs du Montpellier HSC samedi à Geoffroy-Guichard (3-1), les hommes de Pascal Dupraz restent lanterne rouge de L1 mais ont repris espoir dans la course au maintien. Preuve de leur retour en grâce, Falaye Sacko et Wahbi Khazri ont tous deux été placés dans l’équipe type de la 23e journée.

Crédité d’un 9 exceptionnel pour son triplé inscrit contre le SCO d’Angers vendredi en ouverture (5-2), Arkadiusz Milik occupe la pointe de l’attaque et fait équipe avec l’excellent Mattéo Guendouzi.

Monaco impressionne

Si le milieu du PSG Danilo Pereira est récompensé justement de son but et sa belle activité à Lille hier soir (5-1), l’équipe dominante se nomme l’AS Monaco avec trois éléments présents suite à son récital contre l’OL à Louis II (2-0) : Wissam Ben Yedder, Aurélien Tchouaméni et Axel Disasi... qui fait équipe avec son ancien coéquipier au Stade de Reims Yunis Abdelhamid.

Enfin, Lovro Majer a encore été à la baguette du jeu du Stade Rennais, facile vainqueur du derby face au Stade Brestois au Roazhon Park (2-0).

Falaye #Sacko (oui Falaye Sacko pas Bakary Sako…) et Wahbi #Khazri sont tous les 2 présents dans l’équipe-type de @lequipe.



