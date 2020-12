ASSE, OM, RC Lens, PSG, OL : ces légendes du foot qui nous ont quittés en 2020

Michel Hidalgo (87 ans)

Décédé le 26 mars dernier à Marseille des suites d'une longue maladie, le Nordiste avait été président de l'UNFP (1964-1969) mais c'est surtout entre 1976 et 1984 que le technicien s'était fait un nom en tant que sélectionneur de l'équipe de France avant devenir DTN (1984-86) puis d'occuper le poste de directeur sportif de l'OM de Bernard Tapie durant cinq ans (1986-91).

Robert Herbin (81 ans)

Le 27 avril dernier, l'AS Saint-Etienne a perdu sa plus célèbre tignasse rousse. Le « Sphinx » s'est éteint seul à son domicile de Saint-Priest-en-Jarez, laissant une trace monumentale dans l'histoire des Verts en tant que joueur (492 matches) puis entraîneur (637 matches en deux passages). A la tête de l'équipe stéphanoise finaliste de la Coupe d'Europe des Clubs Champions en 1976, Robert Herbin était aussi passé par l'OL (1983-85), l'Arabie Saoudite (1985-86), le RC Strasbourg (1986-87) et le Red Star (1991-95).

Pape Diouf (68 ans)

Décédé à Dakar (Sénégal) le 17 juin dernier des suites de complications liées au coronavirus, le grand Pape était un touche à tout. D'abord journaliste puis agent de joueurs respecté, celui qui avait été fait chevalier de la Légion d'honneur par François Hollande en 2012 reste l'un des présidents les plus aimés de l'histoire récente de l'OM. Un club qu'il a dirigé durant quatre années (2005-09), s'offrant des joutes verbales mythiques avec Jean-Michel Aulas (OL).

Bruno Martini (58 ans)

Décédé le 20 octobre dernier à Montpellier d'un arrêt cardiaque, l'ancien gardien de l'AJ Auxerre, de l'AS Nancy-Lorraine et du Montpellier HSC a marqué l'histoire de l'équipe de France (31 capes entre 1987 et 1996). Entraîneur des gardiens des Bleus durant onze ans (1999-2010), il officiait du côté de MHSC ces dernières années.

Diego Maradona (60 ans)

Décédé le 25 novembre 2020 à Tigre (province de Buenos Aires) d'un arrêt cardiaque, le « Pibe de Oro » a marqué l'histoire du football. D'Argentinos Jr, le club de ses débuts, à Naples en passant par Barcelone, Boca Juniors, Séville et les Newell's Old Boys, nombreux sont ceux qui ont pleuré l'idole d'une génération. Ad10s champion !

Papa Bouba Diop (42 ans)

Décédé le 29 novembre 2020 en France, victime de la maladie de Charcot, le Sénégalais passé par le RC Lens (2002-04), Fulham, Portsmouth, Athènes, West Ham ou encore Birmingham avait marqué l'histoire de son pays en Coupe du Monde. C'est notamment lui qui avait donné la victoire à son équipe face au Champion du Monde français en match d'ouverture du Mondial 2002. A Lens, il avait laissé une superbe image.

Paolo Rossi (64 ans)

Décédé le 10 décembre en Italie d'une longue et incurable maladie, le Ballon d'Or 1982 restera LE héros italien du titre mondial cette année-là (6 buts). Star de la Juventus des premières années de Michel Platini, passé également par le Milan et le Héllas Vérone, Rossi avait mis un terme à sa carrière très jeune (à 31 ans) pour ne plus faire que quelques apparitions épisodiques au micro de Sky Italia.

Gérard Houllier (73 ans)

Décédé le 14 décembre, à son domicile parisien quelques jours après une nouvelle opération à l'aorte, le conseiller de Jean-Michel Aulas à l'OL a laissé une trace indélébile dans l'histoire du foot français. Vainqueur du premier titre du PSG en 1986, sélectionneur de l'équipe de France avant la Coupe du Monde 1994, manager à succès de Liverpool au début des années 2000, Houllier avait aussi marqué Lyon de son passage en tant qu'entraîneur. Obligé de se mettre en retrait des bancs de touche du fait de soucis cardiaques, il s'était reconverti en éminence grise, d'abord pour le groupe Red Bull (Leipzig, New York, Salzbourg) qu'il avait contribué à structurer puis à l'OL.