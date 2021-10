ASSE, OM, RC Lens, OGC Nice, Girondins, Stade Rennais : ils sont dans l’équipe type

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Wahbi Khazri est bel et bien le sauveur de l’ASSE. Encore buteur vendredi à Geoffroy-Guichard contre le SCO d’Angers, l’attaquant des Verts justifie sa réputation et se place dans l’équipe type de la 11e journée de L1 (2-2).

À ses côtés, on retrouve Kevin Volland (AS Monaco) et Wesley Saïd, auteur d’un doublé avec le RC Lens contre le FC Metz (4-1). Deux autres Sang et Or ont été choisis par nos confrères : Jonathan Clauss et Seko Fofana, tous deux crédités de la note de 7/10 au même titre que Melvin Bard du côté de l’OGC Nice face à l’OL (3-2).

En défense, Duje Caleta-Car (OM), Stian Gregersen (Girondins) et Nayef Aguerd ont brillé hier alors qu’Alfred Gomis peut aussi en dire autant dans les buts. Au grand dam de Julien Stéphan, le gardien du Stade Rennais était impassable devant le RC Strasbourg au Roazhon Park (1-0).

