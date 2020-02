ASSE – OM : tous les chiffres du duel Sainté-Marseille à Geoffroy-Guichard

true

C’est ce soir LE grand rendez-vous habituel entre les deux frères ennemis du championnat de France : ASSE-OM. Une rivalité, ancestrale, qui trouve son origine dans la guerre que se livraient deux présidents charismatiques, Roger Rocher et Marcel Leclerc.

Les années ont passé, les matches se sont accumulés et les supporters des deux clubs ont perpétué la tradition. Et si les Stéphanois ne se sont plus imposés depuis des lustres au Vélodrome (1979), qu’en est-il au stade Geoffroy-Guichard ? Le site assestats donne les chiffres précis.

ASSE-OM, des matches à buts

Il s’agira ce soir du 55e match dans le chaudron. Et les Stéphanois, dans l’ensemble, parviennent fréquemment à s’imposer. 32 victoires, 15 matches nuls et 7 défaites. Dernière en date, au mois de nombre 2015, sur le score de 2-0. A noter également que les ASSE-OM sont en règle générale riches en buts (2,70/match). Les Verts ont marqué à 98 reprises et ont encaissé 48 buts. Dernier enseignement, les arbitres ne distribuent pas une multitude d’avertissements. En 54 duels, 70 jaunes et 3 rouges seulement.