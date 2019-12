ASSE – PSG (0-4) : les écarts des supporters causent de nouveaux ennuis aux Verts

true

Les écarts des supporters en marge de la lourde défaite de l’ASSE face au PSG dimanche à Saint-Étienne (0-4) ont eu un écho très négatif du côté de la préfecture de la Loire.

L’ASSE ne se sortira pas indemne des écarts causés par ses supporters dimanche face au PSG (0-4). La commission de discipline de la Ligue a déjà sanctionné l’ASSE. Elle lui a infligé un huis clos total de son stade à titre conservatoire. Pour faire entrer autant de matériels pyrotechniques dans le stade, les ultras des Magic Fans et des Green Angels avaient forcé les entrées. Outre les fumigènes, les ultras stéphanois s’étaient déjà signalés devant l’entrée principale du Chaudron en criant des chants hostiles à la Ligue et au PSG avant l’arrivée des joueurs.

Par ailleurs, des stadiers de l’ASSE ont lancé des projectiles sur les supporters parisiens en fin de match, ce qui a débouché sur une bagarre avec les agents de sécurité du PSG. Tous ces tristes événements ont été étudiés de près par la préfecture de la Loire, qui recevra demain une délégation de l’ASSE pour évoquer les incidents. Auparavant, la première salve est tombée via un communiqué relayé par Le Progrès.

La préfecture de la Loire pas tendre avec l’ASSE

« La priorité des forces de l’ordre est la sécurité extérieure du stade et la protection des personnes, peut-on lire dans celui-ci. Compte tenu de la tension qui n’a cessé de monter entre la tribune visiteurs et celle des Magic, et en accord avec les représentants du club, les forces de l’ordre ont été disposées entre ces deux tribunes pour éviter tout contact physique. C’est encore l’intervention des forces de l’ordre qui a évité, en fin de match, que les spectateurs et les stadiers parisiens s’en prennent aux stadiers stéphanois. Le contrôle des entrées, la fouille des supporters et la sécurité à l’intérieur du stade incombent au club. Une vidéo montre clairement que le dispositif mis en place s’est fait déborder par un certain nombre d’ultras… »