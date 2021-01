ASSE - PSG (1-1) : le grand gagnant est identifié chez les Verts

Les débuts de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG sont mitigés. Quatre jours après avoir été officialisé comme remplaçant de Thomas Tuchel, le technicien argentin a dû se contenter d’un point hier face à une équipe de l’ASSE qui ne perd plus depuis six matches (1-1).

Au-delà de la prestation prometteuse des Verts, Pierre Ménès a vu une équipe du PSG poussive et menée par deux joueurs à côté de leurs crampons : Angel Di Maria et surtout Kylian Mbappé. Étrangement, le consultant de Canal+ ne s’est pas attardé sur la prestation de l’ASSE. Il y avait pourtant de quoi dire, notamment autour de Lucas Gourna-Douath.

Puel encense Gourna-Douath

Associé à Zaydou Youssouf dans l’entrejeu, le jeune milieu (17 ans) a été très actif et aurait sans doute mérité plus que le décevant 5/10 attribué par L’Équipe. Du côté stéphanois, cela ne fait aucun doute qu’il a accompli sa tâche de belle manière. « Il progresse, a commenté Claude Puel. C'est en donnant du temps de jeu aux jeunes qu'ils peuvent emmagasiner de l'expérience. Il a encore des choses à corriger, c'est encore inégal, mais il faut insister. Les jeunes progressent. Ils travaillent bien et ils sont récompensés. C'est l'avenir de l'ASSE. »

« C’est un super gamin, un super coéquipier »

Même Jessy Moulin, lui aussi auteur d’une prestation solide face au PSG, n’a pas tari d’éloge sur Gourna-Douath. « On a adoré la prestation de Lucas, a-t-il lâché. Pour un jeune joueur, faire un match de haut niveau face à un PSG qui survole un peu la Ligue 1 depuis quelque temps, c'est super. C’est surprenant de voir un gamin qui apprend aussi vite. Je lui ai dit à la fin du match ‘j’ai l’impression que ça fait cinq ans que tu joues en Ligue 1’. Il trouve des fautes, il a du vice, il apprend très, très vite. C’est surprenant de voir un gamin comme ça parler à ses coéquipiers, tout en étant très humble. C’est un super gamin, un super coéquipier. »