ASSE - PSG : 3 forfaits majeurs déjà actés, Pochettino est déjà cassant !

Mauricio Pochettino est déjà dans le grand bain. Nommé à la tête de l’équipe première du PSG pas plus tard que ce samedi, le technicien argentin va devoir travailler dans l’urgence puisque sa première échéance arrive dès mercredi face à l’ASSE (21h).

Pour ce périlleux déplacement à Geoffroy-Guichard, le nouvel entraîneur du PSG ne pourra pas compter sur l’intégralité de son effectif. Comme déjà évoqué hier, Rafinha ne s'est pas entraîné au Camp des Loges car il a été testé positif au Covid-19. Ayant joué 17 matches cette saison dont 11 en Ligue 1, le milieu de terrain brésilien sera donc forfait pour le match programmé ce mercredi soir face aux Verts de Claude Puel. Le champion de France en titre sera également privé de Presnel Kimpembe et probablement de sa star Neymar, tous les deux restés aux soins dimanche.

Danilo Pereira et Layvin Kurzawa semblent quant à eux plus proches d’un retour. Selon L’Équipe, Mauro Icardi et Pablo Sarabia, qui ont effectué toute la séance sans gêne apparente, devraient bien figurer dans le groupe parisien à Saint-Étienne. Par ailleurs, RMC Sport a suivi les premiers pas de Pochettino pour sa séance d'hier avec le PSG. Tout s'est bien passé, mis à part quand il a interpellé ses joueurs en fin de séance : « Arrêtez de rigoler les gars ! » avant de leur demander ironiquement : « Fatigués ? »