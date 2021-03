ASSE, PSG, FC Nantes, OL, OM : la programmation de la 33e journée de Ligue 1

Zapping But! Football Club Top 10: classement des buteurs de la Ligue des Champions 2020-2021

On connaît désormais les dates et les horaires de la 33e journée de Ligue 1. Au programme, ASSE - PSG et FC Nantes - OL notamment.

Le programme de la 33e journée de Ligue 1

Vendredi 16 avril

21h00 : LOSC - Montpellier (Canal+Sport)

Samedi 17 avril

13h00 : Angers - Stade Rennais (Canal+Sport)

17h00 : OM - Lorient (Canal +)

Dimanche 18 avril

13h00 : ASSE - PSG (Canal+Sport)

15h00 : Brest - RC Lens (Multisports)

15h00 : Dijon FCO - OGC Nice (Multisports)

15h00 : Nîmes - RC Strasbourg (Multisports)

15h00 : Stade de Reims - FC Metz (Multisports)

17h05 : Girondins - AS Monaco (Canal +)

21h00 : FC Nantes - OL (Canal+)