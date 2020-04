ASSE, PSG, Girondins, LOSC : rebondissement dans le dossier Aouchiche

false

Le milieu de terrain du PSG, Adil Aouchiche, ne manque pas de courtisans (ASSE, LOSC, Girondins). On l’annonce aussi en Angleterre.

L’information est à prendre avec des pincettes. En provenance d’outre-Manche et signée du site anglais, 90 minutes. Ainsi, et si l’on en croit le média, le PSG chercherait à l’heure actuelle à prolonger deux de ses jeunes et prometteurs éléments : Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche.

Comme vous le savez, sans doute, ce dernier, qui arrive en fin de contrat à Paris, est dans le viseur de plusieurs clubs de Ligue 1. Dont, notamment, l’ASSE, un temps en avance, le LOSC et les Girondins de Bordeaux. Mais si l’on en croit 90 minutes, le club de la capitale a d’autres vues : faire prolonger le joueur et le prêter dans la foulée à un club anglais. Plusieurs institutions de Premier League seraient d’ailleurs venues aux renseignements.

Direction Leeds pour Aouchiche ?

Enfin, la formation anglaise avancée par le média est celle de Leeds. Qui évolue actuellement en Championship et qui est en passe de remonter. Et qui, comme par hasard, pourrait être rachetée par le PSG, comme une rumeur persistante l’évoque depuis des mois. A suivre…