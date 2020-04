ASSE, PSG : la finale de la Coupe de France programmée fin juillet ?

true

La finale de la Coupe de France, dont on ne connaît toujours pas la date, pourrait opposer l’ASSE au PSG à la fin du mois de juillet.

Il n’est donc pas que la Ligue 1, la Ligue 2 et même d’autres championnats en France qui ne savent pas si l’activité reprendra cette saison. Il en est de même pour les deux finales de Coupes, celle de la Ligue opposant le PSG à l’OL, et la Coupe de France, l’ASSE au PSG.

A ce jour, et en dépit de fausses rumeurs déployées sur la toile, aucune date n’est arrêtée. Et pour cause, l’épidémie du coronavirus fait rage. Ceci étant, on se dirige tout droit vers une finale au Stade de France à la fin du mois de juillet, en ce qui concerne le choc ASSE-PSG.

Le président de la Fédération Française, Noël Le Graët, expliquant ceci : « On peut jouer jusqu’à fin juillet, donc même avec une reprise à la mi-juin, les calendriers pourraient être tenus. Il est important et souhaitable que les titres sportifs soient décernés sur la base de résultats. »

Date déjà retenue par la Fédération Française de Rugby

Précision, et elle est de taille, la date du 18 juillet a déjà été retenue par la Fédération Française de Rugby pour une éventuelle finale de Top 14. Pour la Coupe de France, ou la Ligue,n ce sera donc un peu avant ou après.