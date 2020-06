ASSE, PSG, LOSC – Mercato : la Juve de Cristiano Ronaldo débarque sur Aouchiche !

S’il est venu à Saint-Etienne pour y visiter les installations et passer quelques tests médicaux, Adil Aouchiche (PSG, 17 ans) n’a pas encore tranché en faveur de l’ASSE. Pas plus qu’il n’a répondu favorablement à la proposition de premier contrat professionnel de Paris, aux offres du LOSC et du Stade Rennais ou même à Arsenal.

Le Ballon d’argent du dernier Mondial U17 prend son temps avant de se décider entre toutes les offres reçues et, au fur et à mesure que les jours passent, de nouvelles pistes s’ouvrent à lui. Dernière en date : celle menant à un club spécialisé dans les gros coups sur des joueurs libres, la Juventus de Turin.

Selon « Sport Mediaset », la Vieille dame – qui a déjà accueilli Kingsley Coman et Adrien Rabiot – serait prête à se lancer dans la course pour Aouchiche. Pas sûr toutefois que le club de Cristiano Ronaldo n’offre toutes les garanties souhaitées par le jeune milieu offensif, lequel est avant tout en recherche d’un projet pouvant lui garantir du temps de jeu.

Juventus in pole-position for Adil Aouchiche, the 17-year-old PSG midfielder who will leave this summer, possibly on a free. [Sportmediaset] pic.twitter.com/twcC3nm116

