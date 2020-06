ASSE, PSG – Mercato : Leonardo fait encore hésiter Aouchiche !

Le cas Tanguy Kouassi va-t-il faire des petits au PSG cet été ? Le jeune défenseur du PSG (18 ans) a prévu de quitter son club formateur pour rejoindre le Bayern Munich pour les quatre ou cinq prochaines saisons alors qu’il aurait pu écrire son avenir dans la capitale.

Malgré une proposition salariale des plus attrayantes, Leonardo n’a pas su retenir un joueur qui était aussi intéressé par le Stade Rennais. C’est finalement vers la Bavière que Kouassi rebondira pour y signer son premier contrat professionnel.

Adil Aouchiche emboitera-t-il son pas pour fuir le PSG et rejoindre l’ASSE ? Si les derniers éléments incitent à l’optimisme pour les Verts, le dossier n’est pas encore bouclé à 100%. Dans son édition du jour, L’Équipe affirme que le jeune milieu offensif (17 ans), malgré le fait d’avoir passé sa visite médicale à Saint-Étienne le mois dernier, hésite encore à signer son premier contrat pro au PSG.

Le départ de Kouassi pourrait même faire en sorte que Leonardo fasse désormais des pieds et des mains pour le retenir. « Le cas Kouassi va nécessiter une remise à plat des liens entre le centre et l’équipe première parisienne », glisse le quotidien sportif. Rien ne serait donc encore gagné pour Claude Puel dans ce dossier complexe.

#ASSE On a eu Chicharo, on aura Aouchiche ? (16) : « En attendant la décision d’Adil Aouchiche qui hésite à signer son premier contrat pro au PSG et qui a déjà passé sa visite médicale à Saint-Etienne, le cas Kouassi interpelle….https://t.co/dknVWjPVXA

— Poteaux Carrés (@poteauxcarres) June 16, 2020