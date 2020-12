ASSE, PSG, OM, OL, FC Nantes, RC Lens : la Coupe de France est morte, Castex a craché le morceau

C’est la fin des haricots cette saison pour la Coupe de France. Invité sur le plateau de Jean-Jacques Bourdin ce matin, Jean Castex a eu du mal à cracher le morceau mais il y est parvenu bien aidé par son interlocuteur.

« Il n’y aura pas de sport amateur collectif le 15 décembre. Je précise bien le sport amateur. La Coupe de France est-elle morte ? On la soutient, on l’aide mais ça ne se fait pas », a-t-il expliqué tant bien que mal sur l'antenne de BFM TV.

« Donc la Coupe de France est morte cette année », a renchéri un Bourdin totalement éberlué par ce qu’il venait d’entendre. « Et.... oui », a conclu un Premier Ministre pris de court. Pour mémoire, la Coupe de France rapporte quelques 30 millions d'euros à la FFF (télé et sponsors). En attente d'une annonce officielle en bonne et due forme, le football amateur vient donc de prendre un énorme coup de massue.