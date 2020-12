ASSE, PSG, OM, OL, FC Nantes, RC Lens : Le Graët mouche Castex pour la Coupe de France !

Voilà un dossier qui pourrait vite devenir explosif. Invité sur le plateau de Jean-Jacques Bourdin ce matin sur BFM TV, annexant la décision du gouvernement à l’incapacité de réintroduire le sport amateur collectif le 15 décembre.

« La Coupe de France est-elle morte cette année ? » « Et.... oui », a rétorqué le Premier Ministre en réponse à son interlocuteur. Cette prise de position radicale n’est pas du tout partagée par Noël Le Graët, qui n’oublie pas que la Coupe de France rapporte 36 millions d'euros à la FFF (télé et sponsors).

« Quelle annulation ? Mais ce n'est pas cuit pour la Coupe de France, s’est offusqué le président de la FFF sur le site du Parisien. De toute façon, en ce moment, cela change tous les jours. Ce qu'on annonce ce matin n'a rien à voir avec ce qui a été évoqué deux jours plus tôt. Je crois vraiment qu'on peut trouver des solutions pour s'adapter. Nous réussirons à nous débrouiller et à trouver une formule. Mais n'hésitez pas à me rappeler plus tard, car cela change tous les jours en ce moment. Mais je le répète, pour moi c'est très clair : la Coupe de France aura lieu cette année. C'est sûr. » Explosif on vous dit !