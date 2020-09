ASSE, PSG : Perrin a laissé d’inquiétantes séquelles à Mbappé

Kylian Mbappé sera-t-il lancé d’entrée à Nice cet après-midi (13h) ? La question a été posée hier à Thomas Tuchel alors que le crack du PSG sort d’une quarantaine imposée par le protocole sanitaire autour du Covid-19.

« Il apporte vitesse, qualité, créativité, et le plus important, la faim de marquer. Mais on parle d'un joueur qui a connu une grande blessure (à la cheville, en août), puis un test positif au coronavirus, donc on doit le protéger, a expliqué le coach du PSG en conférence de presse. On ne peut pas attendre trop de lui. Il ne peut pas être décisif à lui tout seul, a confié l'ex-coach de Dortmund. S'il joue demain, il le fera pour nous et pour attaquer avec Mauro Icardi, car les deux sont bien ensemble. Mais je n'attends pas un match exceptionnel. Il est dans une phase où il doit regagner du rythme et de la confiance. »

Mbappé souffre toujours de sa cheville droite

Tuchel ne fait pas si bien dire en parlant de l’été agité et douloureux de Mbappé. Dans son édition du jour, L’Équipe explique que le champion du monde se ressent toujours de la blessure engendrée par un tacle rugueux de Loïc Perrin en finale de la Coupe de France le 24 juillet 1-0). « Sa cheville droite, gravement touchée après un tacle de Loïc Perrin, le fait toujours souffrir », glisse le quotidien sportif ce dimanche. Jusqu’à quand ?