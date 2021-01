ASSE - PSG : Pochettino a identifié les remplaçants de Neymar et Kimpembe

Le grand oral de Mauricio Pochettino aura lieu à 15h. Il sera alors temps pour le nouvel entraîneur du PSG d’être présenté et de donner des détails sur ses objectifs dans la capitale et son premier rendez-vous demain à Saint-Étienne.

Herrera dans un 4-3-3 point basse ?

Pour ce faire, le technicien argentin ne pourra compter ni sur Presnel Kimpembe ni sur Neymar. Dans son édition du jour, L’Équipe croit savoir que ces deux-là seront remplacés poste pour poste par Thilo Kehrer en défense centrale et Ander Herrera en milieu offensif. Lors de ses premières séances au PSG, Pochettino a évolué en 4-3-3 avec devant un trio Di Maria, Moise Kean, Kylian Mbappé et une sentinelle qui était Idrissa Gueye (encadrée par Verratti et Herrera).

« Compte tenu des absences, le onze demain dans le froid de Geoffroy-Guichard ne devrait pas réserver d’immenses surprises avec un retour à un schéma à quatre défenseurs », ajoute le quotidien sportif. Les Parisiens s’envoleront vers Saint-Étienne demain en milieu de journée.