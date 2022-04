ASSE, PSG, RC Lens, OL, OGC Nice : ils sont dans l’équipe type de la 32e journée de L1

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

L’OL a signé le carton de cette 32e journée de Ligue 1 et réussit le plus logiquement du monde à placer deux joueurs dans le onze type de L'Équipe : Moussa Dembélé et Karl Toko Ekambi, auteurs d’un doublé chacun contre les Girondins de Bordeaux (6-1).

Signataires de l’autre performance du week-end, une victoire historique à Lille samedi avec le RC Lens (2-1), Kevin Danso et Przemyslaw Frankowski sont à leurs côtés, de même que Maquinhos (PSG) et Mahdi Camara (ASSE). Pascal Dupraz occupe le banc de touche.

Auteur d’un doublé salvateur devant le FC Lorient hier à Nice (2-1-), Andy Delort a fait admirer sa nouvelle tignasse blonde et fait équipe avec deux joueurs de l’AS Monaco qu’il affrontera dès mercredi : Aurélien Tchouaméni et Vanderson. Enfin, le SCO d’Angers a tenu bon hier à Nantes (1-1) grâce à Anthony Mandrea et Romain Thomas.

Pour résumer Ce lundi matin, il est déjà l’heure de se pencher sur l’équipe type imaginée par le quotidien L’Équipe au sujet de la 32e journée de Ligue 1 disputée tout au long du week-end. L’OL, le RC Lens et le SCO d'Angers ont fait fort.

Bastien Aubert

Rédacteur