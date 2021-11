ASSE, PSG, RC Lens, Stade Rennais, : ils sont dans l’équipe type

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Le RC Lens continue de surprendre cette saison et mérite amplement sa place de dauphin du PSG. La large victoire vendredi à Bollaert contre l’ESTAC en est la dernière preuve, avec pas moins de deux joueurs (Jonathan Clauss, Cheick Doucouré et Franck Haise dans l’équipe type de la 13e journée de L1.

Que dire du Stade Rennais ? Comme après son récital contre le PSG (2-0), le club breton brille avec quatre éléments dans ce onze prestigieux suite à son succès probant face à l’OL (4-1) : Gaëtan Laborde, Lovro Majer, Flavien Tait et Hamari Traoré ! Le PSG, victorieux des Girondins samedi soir (3-2), place Neymar et Kylian Mbappé.

Les deux Parisiens ont hérité de la note de 8/10. Enfin, mention spéciale à Saidou Sow, auteur d’un match prometteur avec l’ASSE hier contre Clermont (3-2). Le défenseur central a marqué un but et dégagé six ballons chauds lors du premier succès des Verts cette saison.

Le retour du lundi avec quatre joueurs rennais l’équipe type du week-end : Traoré, Majer, Tait et Laborde. #SRFC pic.twitter.com/IOl4mLnlt1 — Clément Gavard (@Clem_Gavv) November 7, 2021