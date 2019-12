ASSE, PSG, Stade Rennais : la presse irlandaise met en avant trois pépites de L1

false

D’après The Irish Sun, William Saliba (ASSE), Xavi Simons (PSG) et Eduardo Camavinga (Rennes) figurent dans le Top 20 des jeunes les plus prometteurs.

A l’instar de son homologue britannique, « The Irish Sun » s’est amusé à faire un classement des 20 joueurs de moins de 19 ans « qui ont le monde à leur pied et feront 2020 ». Quatre joueurs de Ligue 1 figure dans ce classement très centré sur les pépites de Premier League et dominé par un jeune écossais de Chelsea, Billy Gilmour (18 ans).

Saliba, deuxième meilleur jeune du monde selon le Sun irlandais

Déjà transféré à Arsenal pour 30 M€ l’été dernier, William Saliba (ASSE, 18 ans) figure en seconde position. Juste devant Mason Greenwood (Manchester United, 18 ans) et le médiatique Xavi Simons (PSG, 16 ans). Le Messi japonais Takefusa Kubo (prêté par le Real Madrid à Majorque, 18 ans) complète ce top 5.

Camavinga pas dans le Top 5, Haaland non plus

Aussi surprenant que cela puisse paraître compte-tenu de leurs début de saisons, Eduardo Camavinga (Stade Rennais, 17 ans et seulement 6e), Reinier (Flamengo, 17 ans), Sandro Tonali (Brescia, 19 ans), Ansu Fati (FC Barcelone, 17 ans), Erling Braut Haaland (RB Salzbourg, 19 ans) et Rodrygo (Real Madrid, 18 ans) s’affichent beaucoup plus loin au classement…