ASSE - PSG : une bourde de Pochettino est attendue et laisse un espoir aux Verts

Mauricio Pochettino va découvrir la fausse ambiance du chaudron. Pour sa grande première sur le banc du PSG, le technicien argentin devrait en effet voir un stade de Geoffroy-Guichard sonner creux face à l’ASSE. S’il pourrait débuter en 4-2-3-1, l’ancien coach de Tottenham aurait dans l’idée de débuter avec Marco Verratti en 10, un cran plus haut que d’habitude.

Selon Jean-Michel Larqué, il s’agirait d’une terrible faute de goût. « Si on me demande de choisir un 10 entre Rafinha et Verratti, je prends Rafinha tout de suite, a-t-il expliqué au micro de RMC Sport. Dans sa carrière, Verratti marque un but tous les 36 du mois. Il doit en mettre un ou deux par saison, et encore. Je pense qu’aujourd’hui, ce qui manque au PSG, c’est un vrai créateur qui peut aussi être finisseur. Verratti, c’est un milieu de terrain relayeur, tout le monde le sait. »

Verratti n'est pas un vrai n°10

Le son de cloche est le même du côté de Jérôme Rothen. « Pour moi, Verratti n’a pas les qualités, et sur les passes décisives, il est trop en retrait, estime l’ancien milieu du PSG. Ce que j’attends du PSG de Pochettino, c’est qu’il arrive à prendre le jeu à son compte avec la possession. Dans ce style-là, Verratti est peut-être l’un des meilleurs. Il faut donc qu’il touche 100 ballons sur le match et qu’il soit plus bas sur le terrain. »