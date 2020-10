ASSE : Puel a évité une grosse bêtise au Mercato et rassure sur l'état des troupes avant Nice

L’ASSE a un match charnière demain contre l’OGC Nice. Pour cette rencontre post trêve internationale, Claude Puel ne pourra pas compter sur plusieurs joueurs. « Ne seront pas disponibles Debuchy, Silva qui a repris avec la réserve aujourd'hui, Nordin qui a une fissure à un orteil, Maçon et Abi et les suspendus Kolo, Neyou, Khazri », a affirmé l’entraîneur des Verts en conférence de presse.

« Il vaut mieux parfois ne pas faire de bêtises »

Concernant l’adversaire, Puel ne veut pas comparer la puissance financière des deux clubs. « Il y a un fossé entre les deux clubs sur les moyens financiers. Après, je suis content de mon groupe. C'est toujours intéressant de se situer par rapport à une équipe qui a des moyens, a-t-il poursuivi. Chacun contribue par son passage au développement d'un club. À Nice, on est parti d'une feuille blanche. Quant à nous, il n'y a pas de regrets particuliers à avoir sur le mercato. Il vaut mieux parfois ne pas faire de bêtises. »

« Il y a un groupe joyeux avec une envie de jouer »

Le coach des Verts a également évoqué la situation de son équipe, qui a connu un coup de mou après des débuts prometteurs. Cela ne l’inquiète pas outre mesure. « On est en perpétuelle adaptation. On doit préparer les joueurs à s'adapter à toutes les contraintes qu'on peut subir, a-t-il expliqué. Nos deux derniers matches n'ont pas été aboutis. Des qu'on a été un peu moins agressifs, un peu moins concentré, on l'a paye cash. Ce sont des rappels. Pour ceux qui verraient nos entraînements, il y a un groupe joyeux avec une envie de jouer. Retsos ? Il a une certaine polyvalence, il est vif et a de la qualité technique. C'est quelqu'un de très ouvert, qui veut vite s'adapter. Il sera dans le groupe demain. »