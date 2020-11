ASSE : Puel aurait commis deux erreurs de débutant dans son onze à Brest

La longue descente aux enfers se poursuit pour l’ASSE. Les Verts, humiliés à Brest samedi (1-4), restent désormais sur 7 défaites consécutives avant de recevoir l’équipe en forme du moment dimanche à Geoffroy-Guichard, le LOSC. Autant dire que la sonnette d’alarme est plus tirée que jamais à Saint-Étienne.

Au stade Francis-Le Blé, force est de constater que Claude Puel n’a pas trouvé les leviers suffisants pour relancer une équipe en proie au doute depuis des semaines. Surtout, dans son onze de départ, dans lequel il avait choisi de titulariser Nelson Alpha Sissoko et Mahdi Camara dans les couloirs défensifs.

Sissoko et Camara, deux erreurs de Puel ?

« Claude Puel pourrait s’honorer en reconnaissant son erreur de compo de début de match... Trauco et Debuchy auraient dû démarrer, ça me semble évident », a analysé Mohamed Toubache-Ter après coup. L’insider ne croit pas si bien dire puisque le capitaine des Verts a insufflé plus de mordant lors de son entrée à la place de Sissoko dès le début de la seconde période. Il était déjà trop tard.