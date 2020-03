ASSE : Puel compte déjà sur un revenant à Monaco

true

L’ASSE s’est à moitié rassurée. Hier, les Verts ont été tenus en échec par les Girondins de Bordeaux à domicile (1-1). Sur le papier, il ne s’agit pas à proprement parler d’un résultat positif puisque la zone rouge est toujours à proximité à 3 petits points.

Jean-Eudes Aholou est victime d’une entorse externe de la cheville. #ASSEFCGB — Le Progrès – ASSE (@leprogres_asse) March 8, 2020

Mais l’état d’esprit affiché par les hommes de Claude Puel et leur capacité à avoir su égaliser après l’ouverture dus core de Josh Maja peuvent faire croire à un avenir meilleur. Le prochain déplacement à Monaco dimanche (17h) pour le compte de la 29e journée de L1 pourrait concrétiser ce constat. D’autant que l’ASSE pourrait retrouver Romain Hamouma en Principauté.

Hamouma sans doute de retour à Monaco

« Après avoir perdu Jean-Eudes Aholou (entorse externe d’une cheville) et récupéré Arnaud Nordin hier, Puel devrait pouvoir de nouveau disposer d’Hamouma pour le match à Monaco, dimanche », affirme L’Équipe ce lundi. « Où on ira dans l’optique de gagner, annonce pour sa part Denis Bouanga. On sait que l’on va devoir cravacher pour se détacher du wagon d’en bas et s’en sortir. Mais il n’y a pas d’inquiétude à avoir, car on a cette volonté de répondre présents. On est tous conquérants. » pour rappel, Hamouma s’était blessé à la cuisse gauche lors de la réception de l’OM (0-2, le 5 février).