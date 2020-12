ASSE : Puel enregistre des nouvelles mitigées contre les Girondins

L’ASSE a absolument besoin de points. S’ils peuvent se vanter de ne plus perdre depuis trois matches, les hommes de Claude Puel restent dans une position inconfortable avec une 15e place provisoire. Nîmes, voire le Stade de Reims et le Strasbourg, peut passer devant le club ligérien en cas de victoire dans les matches de l’après-midi (15h).

En attendant, les Verts doivent préparer le choc de mercredi à Bordeaux (21h) dans un état d’esprit positif. Jean-Louis Gasset a donné les premières bonnes nouvelles avec les forfaits déjà actés de son capitaine Laurent Koscielny et son ailier Samuel Kalu. « J’étais très optimiste dimanche dernier. Malheureusement, j’ai dû déchanter car l’IRM a révélé des lésions minimes mais qui nécessitent une dizaine ou quinzaine de jours de repos, a-t-il fait savoir dans Sud Ouest. On a vu différentes animations pour préparer les quatre matchs, car ensuite, on ne pourra plus s’entraîner : on ne pourra faire que de la récupération. Le groupe est réceptif, j’ai dit à tout le monde de se tenir prêt. J’ai trouvé les joueurs concentrés. »

Frappart laisse un souvenir mitigé aux Verts

Si cette nouvelle bordelaise est plutôt bonne à prendre pour Puel et ses troupes, il est plus difficile de se prononcer sur la présence de Stéphane Frappart au sifflet. Poteaux Carrés rappelle que l’officielle a déjà dirigé deux matches de l'équipe masculine professionnelle de l'ASSE. Le 6 janvier 2019, les Verts avaient écrasé 6-0 l'Olympique de Strasbourg (R2) à la Meinau en 32e de finale de Coupe de France. Onze mois plus tard, ils s'étaient inclinés à Reims (1-3).