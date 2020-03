ASSE : Puel laisse une lueur d’espoir à Ruffier

true

Bordeaux en avance dans la récupération

« On verra demain si les joueurs ont bien récupéré mais le fait de se qualifier c’est bien pour le groupe. Pour la récupération. Ce qu’on a fait est bien mais le plus important maintenant est le championnat. Il faut maintenant être valable de reproduire ça en championnat. Ça va être un match très costaud car Bordeaux aura eu une semaine pour le préparer. Ça sera compliqué jusqu’au bout. »

Personne n’est jamais écarté, pas même Ruffier

« Ce but dans les arrêts de jeu peut donner beaucoup de confiance à Ryad (Boudebouz) mais au groupe aussi. Pour moi, personne n’est jamais écarté. Chacun a l’opportunité de montrer des choses. »

La Coupe de France peut booster toute l’ASSE

« Pour les têtes c’est bien, pour le club, pour le groupe (…) mais il faut faire attention à ne pas rester en lévitation. Globalement il y a peu de matchs où on est passé à travers au niveau de l’état d’esprit, mais on doit s’améliorer en terme de qualité, quand on a des temps forts, être en capacité de les matérialiser »

Puel a aimé le partage avec les supporters

« S’il y avait des risques de sanctions ? Au contraire, je trouve que ça donne une fantastique image. Le foot c’est ça, c’est de l’émotion, c’est magnifique. »

Claude #Puel : « Ce but dans les arrêts de jeu peut donner beaucoup de confiance à Ryad (Boudebouz) mais au groupe aussi. Pour moi, personne n’est jamais écarté. Chacun a l’opportunité de montrer des choses. » — Le Progrès – ASSE (@leprogres_asse) March 7, 2020

Propos recueillis sur le Twitter du Progrès