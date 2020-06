ASSE, RC Lens – Mercato : le RC Strasbourg brouille la piste Belkebla

true

Dans le viseur de l’ASSE et du RC Lens, le milieu du Stade Brestois Haris Belkebla (26 ans) serait aussi suivi de très près par la cellule recrutement du RC Strasbourg.

Le RC Lens n’est pas la formation la moins active sur ce mercato. Depuis plusieurs semaines, le club artésien se démène pour essayer de conclure plusieurs pistes alléchantes sur le papier. On pense à Adrian Grbic (Clermont), Gaël Kakuta (SC Amiens) ou encore Azor Matusiwa (Groningue). Franck Haise a établi un premier point très concret sur ses envies de l’été.

« On en cherche quatre pour renforcer chaque ligne : un défenseur central, un milieu défensif à profil relayeur, un milieu plus créatif et un attaquant au profil complet », affirme le coach des Sang et Or dans L’Équipe du jour.

Le RC Strasbourg n’a pas encore bougé pour Belkebla

Aux dernières nouvelles, Haris Belkebla serait aussi dans le viseur du RC Lens. Au même titre que l’ASSE, le milieu du Stade Brestois (26 ans) plaît par son abattage dans l’entrejeu. Sa connaissance de la L1 est aussi un atout aux yeux des recruteurs. Un nouveau courtisan est entré en jeu : le RC Strasbourg. « Le RCStrasbourg regarde de près la situation pour Haris Belkebla (Brest). Le profil du joueur plaît beaucoup, aucun contact pour le moment », glisse l’insider YohZe sur Twitter. L’intéressé est sous contrat jusqu’en juin 2022 dans le Finistère.