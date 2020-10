ASSE, RC Lens - Mercato : les deux clubs ont raté un attaquant aguerri cet été

L’ASSE et le RC Lens ont longtemps scruté le marché des attaquants de pointe au cours du mercato estival. Si le club artésien a finalement mis la main sur Arnaud Kalimuendo, les Verts n’ont pu recruter l’oiseau rare. Enzo Crivelli a pourtant fait partie des plans des deux clubs cet été, le côté guerrier de l’attaquant français plaisant à la fois à Franck Haise et Claude Puel. Le fougueux buteur de l’Istanbul Basaksehir, qui n’aurait pas dépareillé dans les ambiances chaudes du RC Lens ou de l’ASSE, affirme qu’il se sent aujourd’hui bien dans ses baskets en Turquie.

Crivelli est devenu plus qu'un guerrier

« La saison dernière, je finis avec de bonnes statistiques, les meilleures de ma carrière avec 11 buts (en 30 matches de championnat) et 3 réalisations en Ligue Europa (9 matches). Je suis satisfait avec ce titre au bout, affirme-t-il dans L’Équipe. J’ai aussi été décalé sur le côté gauche en fin de championnat. J’aurais préféré rester dans l’axe. Maintenant, le plus important est de confirmer, de franchir un palier en Ligue des champions et de prouver que j’ai le niveau pour cette épreuve. »

Aussi, Crivelli assure avoir gagné en maturité depuis son départ en Turquie, lui qui avait cette étiquette de buffle dans le dos en France. « Je suis moins dans le combat qu’avant. Je défends moins qu’à Caen ou Angers, où on subissait plus. Je joue plus au ballon, j’ai plus de situations de but. Maintenant, je vise le titre, plus le maintien. Ça change aussi l’état d’esprit, poursuit-il. Quand je suis arrivé ici, je n’avais pas de garantie. Je suis allé chercher ma place. C’est déjà la preuve que je peux m’imposer dans un club supérieur, dans un environnement particulier et à l’étranger. Ici, je me suis prouvé des choses. »