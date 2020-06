ASSE, RC Lens, RC Strasbourg – Mercato : Belkebla a une préférence parmi ses prétendants

true

Ciblé par l’ASSE, le RC Lens et plus récemment le RC Strasbourg, Haris Belkebla (26 ans) aurait un penchant s’il devait quitter le Stade Brestois au mercato estival.

L’ASSE, le RC Lens et le RC Strasbourg scrutent le même marché cet été. Forcément, plusieurs pistes sont donc communes aux trois clubs. En plus de celui de Gaël Kakuta, qui semble plutôt priorisé par le club artésien, est ainsi venu s’ajouter le nom d’Haris Belkebla (26 ans).

Le milieu du Stade Brestois sort d’une saison convaincante en L1 et a attiré l’œil de plusieurs protagonistes en L1, séduits par son volume de jeu notamment. Grégory Lorenzi, qui tiendra une conférence de presse ce jour pour la reprise du SB29, pourrait en dire plus sur le sujet. Le directeur sportif du club finistérien a déjà fait savoir qu’il n’était pas vendeur pour Belkebla. Cela aurait tout de l’intox.

Belkebla serait intéressé par le RC Lens

« L’intérêt du RC Lens est à ce jour celui qui parle le plus à Haris Belkebla, assure Le 10 Sport. Et si les dirigeants brestois ont récemment indiqué qu’un départ n’était pas d’actualité, la réalité serait toute autre. Si les Lensois précisent leur intérêt et avancent leurs pions, il n’est pas impossible de voir le dossier basculer en leurs faveurs. » Lié jusqu’en juin 2022 à Brest, Belkebla pourrait donc être un dossier sur lequel les Sang et Or pourraient accélérer en cas d’échec pour Azor Matusiwa et Pathé Ciss.