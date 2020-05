ASSE, RC Lens, RC Strasbourg – Mercato : Kakuta n’a pas dévié de sa priorité 

true

Courtisé par plusieurs clubs de Ligue 1 mais aussi un club du Golfe, Gaël Kakuta (SC Amiens, 28 ans) n’aurait pas dévié de sa ligne de conduite originelle.

On risque d’entendre parler longtemps de Gaël Kakuta au mercato. Sous contrat jusqu’en juin 2022, le milieu offensif du SC Amiens ne sera pas retenu en Ligue 2 par ses dirigeants et s’avance donc vers un départ très probable cet été. La vraie question est finalement de savoir où il pourrait rebondir ? Ces dernières semaines, plusieurs clubs sont venus aux renseignements.

L’ASSE, le RC Strasbourg mais aussi le RC Lens et plus récemment Shabab Al-Ahli, à Dubaï. Selon YohZe, insider bien renseigné sur les transferts, cette dernière piste n’a pas fait dévier l’ancien joueur du Rayo Vallecano de sa première idée. « La priorité de Kakuta reste la France et plus précisément le RC Lens », a-t-il ainsi glissé sur son compte Twitter. L’Équipe confirme d’ailleurs l’envie du milieu (28 ans) de privilégier un futur en France.

Aux dernières nouvelles, Bernard Joannin a fixé le prix de départ de Kakuta à quelque 5,5 millions d’euros. Les Sang et Or jugent cette somme trop importante mais continuent de discuter avec les dirigeants picards.