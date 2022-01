ASSE - RC Lens : Sotoca et Fofana crucifient de valeureux Verts, les notes du match

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Les notes :

ASSE : Bernardoni (5,5) - Bakayoko (5,5), Kolodziejczak (5,5), Nadé (5,5, puis Ghezali (90e)) - Maçon (4), Youssouf (5, puis Diousse (80e)), Camara (5,5), G.Silva (4,5) - Thioub (5, puis Gourna (55e)), Boudebouz (6,5), Aouchiche (5, puis Lhery (80e)).

RC Lens : Leca (4,5) - Gradit (6), Danso (5, puis Berg (73e)), Medina (6) - Clauss (6), Doucouré (5), Se.Fofana (7), Frankowski (5,5, puis Sotoca (61e)) - Kakuta (4, puis Pereira da Costa (73e)) - Kalimuendo (4), Saïd (5,5, puis Jean (61e)).

Note du match : 13/20

En lumière (version ASSE)

Boudebouz (6,5) : seul au monde devant, l’Algérien a réalisé un match immense. Au départ de quasiment toutes les grosses occasions manquées par les Verts, il s’est retrouvé à la réception d’un centre d’Aouchiche pour tromper Leca et ouvrir le score.

Camara (5,5) : à l’interception sur l’ouverture du score, l’ancien capitaine a été très présent au pressing face à Seko Fofana et Cheick Doucouré. Il a réalisé son meilleur match de la saison.

Thioub (5) : à court de forme et peu inspiré sur ses premiers ballons, l’attaquant prêté par le SCO Angers est néanmoins impliqué sur le but de Boudebouz. Resté un peu moins d’une heure sur le pré.

Bernardoni (5,5) : le nouveau gardien chauve des Verts a réalisé un baptême du feu sérieux, sortant deux arrêts lors du premier acte sur un coup-franc de Clauss et devant Saïd. Il ne peut rien sur le coup de casque de Sotoca… et sur le coup de butoir cruel de Seko Fofana au bout du temps additionnel.

Bakayoko (5,5) : belle surprise de la première mi-temps, le jeune défenseur a démarré le second acte avec des crampes. Intéressant dans l’anticipation, il s’est très bien battu. Encore là à la 90e minute pour sortir une frappe…

En lumière (version RC Lens)

Sotoca (non noté) : rentré à l’heure de jeu, l’ancien Grenoblois s’est envolé sur corner pour le but de l’égalisation.

Fofana (7) : comme souvent, le Monsieur plus du Racing. S’il a longtemps été tenu en respect par Mahdi Camara, le capitaine artésien a fait la différence tout seul face à Maçon pour offrir le but de la victoire au bout du temps additionnel.

Clauss (6) : déjà proche de marquer sur un coup-franc lointain sur lequel Paul Bernardoni a été contraint de s’employer (25e), le remuant piston droit a délivré le corner décisif pour l’égalisation.

Said (5,5) : offensivement, l’ancien Toulousain a été le joueur le plus percutant durant son heure de jeu, posant quelques difficultés à l’arrière-garde stéphanoise et butant sur Paul Bernardoni (32e). On a eu du mal à comprendre sa sortie. Sans doute n’avait-il pas le jus pour donner plus.

Leca (4,5) : s’il a sorti deux parades devant Maçon (7e) puis Camara (36e) pour éviter l’ouverture du score, le portier lensois est quand même coupable d’une grossière faute de renvoi sur la volée de Ryad Boudebouz quelques instants plus tard (39e).