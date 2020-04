ASSE, RC Strasbourg – Mercato : Puel vise Kakuta pour remplacer Boudebouz

true

Pisté par le RC Strasbourg en vue du mercato estival, Gaël Kakuta (SC Amiens, 28 ans) serait également dans le collimateur de Claude Puel à l’ASSE.

La brillante performance de Gaël Kakuta face au PSG le 15 février (4-4) a marqué les esprits. Aujourd’hui, l’attaquant du SC Amiens est un coup intéressant pour bon nombre de clubs français et étrangers. Son indemnité de transfert, dépendante de la situation sportive de son club, ne sera en tout cas pas insurmontable.

Selon L’Équipe, deux clubs de L1 se sont ainsi déjà positionnés pour récupérer l’ancien joueur du RC Lens au mercato estival. Comme déjà révélé par France Football, le RC Strasbourg a pris des renseignements sur Kakuta ces dernières semaines.

Kakuta intéresse l’ASSE depuis des lustres

Plus récemment, l’ASSE, intéressée depuis plusieurs années par son profil, s’est penché sur les conditions de sortie de l’international congolais, lié au club picard jusqu’en 2022. Soccer Link, bien renseigné sur le marché des transferts, confirme que les Verts sont lancés sur la piste Kakuta et ajoutent une information d’importance : l’ASSE s’intéresse à lui car les Verts souhaitent remplacer Ryad Boudebouz, sur le départ. Cette saison, le guide offensif du SC Amiens a inscrit 2 buts et délivré 5 passes décisives en L1.