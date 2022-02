ASSE - RC Strasbourg : prise de bec corsée entre Khazri et Stéphan

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Il n’y a pas eu de vainqueur dimanche entre l’ASSE et le RC Strasbourg dans le chaudron (2-2). Tour à tour menées au score, les deux équipes ont su se faire violence pour recoller au tableau d’affichage et prendre un point finalement mérité.

En première période, la tension était à son comble. Notamment dans la zone du banc de touche des visiteurs. Mis au sol par un joueur du RC Strasbourg, Wahbi Khazri a mis du temps à se relever, ce qui n'a pas plu à Julien Stéphan... qui le lui a signifié en personne.

« Ne me parle pas comme ça ! »

L'attaquant tunisien de l’ASSE n'a pas apprécié sa façon de lui parler. « Ne me parle pas comme ça ! Je te respecte, ne me parle pas comme ça. Je te respecte, tu me respectes. Ne me parle pas comme ça », a lâché Khazri dans une séquence captée par l’émission Dimanche Soir Football sur Prime Vidéo.

La scène s'est finalement terminée avec une tape amicale entre les deux hommes, le joueur des Verts concluant l’action par un très courtois « Ok, pas de souci. » Mais le PSG est prévenu avant samedi : on ne touche pas à Khazri !

L'entraineur strasbourgeois et l'attaquant stéphanois ont eu un différend en première mi-temps de #ASSERCSA 👇 #ASSE https://t.co/Qu0f3Rc9NP — Envertetcontretous (@Site_Evect) February 21, 2022