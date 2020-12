ASSE - SCO Angers (0-0) : la peur des Verts se ressent même chez leurs adversaires

L’ASSE a entamé une nouvelle série, toute aussi contrastée que la précédente mais plus fructueuse au classement. En faisant le nul contre le SCO d’Angers hier en ouverture de la 14e journée de L1 à Geoffroy-Guichard (0-0), les Verts ont étiré à trois le nombre de matches sans défaite consécutifs.

Malgré tout, les hommes de Claude Puel restent à portée de la zone rouge et devront sortir le bleu de chauffe dès mercredi contre les Girondins à Bordeaux (21h). « Ça fait deux matches qu'on ne prend pas de buts. C'est rassurant. Ça prouve que l'équipe travaille bien. C'est positif, estime Harold Moukoudi. On retrouve des bases plus solides. C'est comme ça qu'on arrivera à plus se lâcher offensivement. On est sur la bonne voie. Si on reproduit ça, l'efficacité va revenir. »

« Les Stéphanois nous craignaient »

Le défenseur central de l’ASSE a beau rester optimiste pour la suite des opérations, le sentiment laissé par son équipes face au SCOA est mitigé. Pire, Thomas Mangani a décelé chez eux une peur palpable dans leurs rangs. « Les Stéphanois nous craignaient, j'ai senti qu'ils ne voulaient pas trop se découvrir parce qu’ils étaient prévenus, a expliqué le milieu angevin dans Le Courrier de l’Ouest. Les rares fois où ils l’ont fait, on aurait dû en profiter mais on n’a pas réussi. Ça a donné un match un peu fermé à certains moments, mais où il y a eu une bonne maîtrise dans l’ensemble. »