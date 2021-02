ASSE - Stade de Reims : les Verts vont inaugurer la nouvelle case de Canal+ !

Zapping But! Football Club Trophée UNFP : les joueurs du mois

Il y a une heure, la LFP publiait un communiqué dans lequel on apprenait que le choc de L1 programmé le samedi soir (21h) serait désormais à 13h à partir de la 26e journée. Le calendrier de cette 26e journée est tombé dans la foulée et c’est le match entre l’ASSE et le Stade de Reims qui aura l’honneur de cette nouvelle case le samedi 20 février à Geoffroy-Guichard. La veille, l’OL aura rendu une petite visite à Brest tandis que le FC Nantes recevra l’OM à 17h. Enfin, PSG - AS Monaco arrivera en clôture du week-end le dimanche en prime time.

PROGRAMMATION DE LA 26E JOURNÉE DE L1 :

Vendredi 19 février 2021 à 21h00 sur Canal+ Sport

Stade Brestois 29 – Olympique Lyonnais

Samedi 20 février 2021 à 13h00 sur Canal+ Sport

AS Saint-Etienne – Stade de Reims

Samedi 20 février 2021 à 17h00 sur Canal+

FC Nantes – Olympique de Marseille

Dimanche 21 février 2021 à 13h00 sur Canal+ Sport

Montpellier Hérault SC – Stade Rennais FC

Dimanche 21 février 2021 à 15h00 en multiplex sur Canal+ Sport et en intégralité sur Multisports

RC Lens – Dijon FCO

OGC Nice – FC Metz

Nîmes Olympique – FC Girondins de Bordeaux

RC Strasbourg Alsace – Angers SCO

Dimanche 21 février 2021 à 17h00 sur Canal+ Sport

FC Lorient – LOSC Lille

Dimanche 21 février 2021 à 21h00 sur Canal+

Paris Saint-Germain – AS Monaco

🚨 ALERTE BUTASSE ! 🚨

Il a enchanté les années 90 de l'ASSE, But Sainté est allé le retrouver : Lubomir Moravcik se confie ! 😍

Retrouvez votre But Sainté en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/r9meNBlAWl — But! Saint-Étienne (@ButASSE) February 9, 2021

Programmation de la 27e journée

Vendredi 26 février 2021 à 21h00 sur Canal+ Sport

Stade Rennais FC – OGC Nice

Samedi 27 février 2021 à 13h00 sur Canal+ Sport

FC Girondins de Bordeaux – FC Metz

Samedi 27 février 2021 à 17h00 sur Canal+

Dijon FCO – Paris Saint-Germain

Dimanche 28 février 2021 à 13h00 sur Canal+ Sport

AS Monaco FC – Stade Brestois 29

Dimanche 28 février 2021 à 15h00 en multiplex sur Canal+ Sport et en intégralité sur Multisports

Angers SCO – RC Lens

FC Lorient – AS Saint-Étienne

Nîmes Olympique – FC Nantes

Stade de Reims – Montpellier Hérault SC

Dimanche 28 février 2021 à 17h00 sur Canal+ Sport

LOSC Lille – RC Strasbourg Alsace

Dimanche 28 février 2021 à 21h00 sur Canal+

Olympique de Marseille – Olympique Lyonnais