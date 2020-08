ASSE, Stade Rennais : les Verts s’offrent Bordeaux (4-2), Rennes s’impose (1-0)

true

Plus d’une semaine après sa défaite en finale de la Coupe de France, face au PSG (0-1), l’ASSE retrouvait son Stade Geoffroy-Guichard à l’occasion d’un match amical disputé face aux Girondins de Bordeaux. L’occasion pour Claude Puel, l’entraîneur des Verts, de confirmer au milieu de terrain, Yvan Neyou, si bon au Stade de France, et de lancer dans le garde bain sa jeune recrue, Adil Aouchiche.

Les Verts, en jambes et inspirés dès le début de la rencontre, ouvraient le score dès la 2e minute, grâce à un but signé Arnaud Nordin. Servi par Aouchiche, justement, l’aile stéphanois trompait Costil d’une frappe du droit imparable. Les Girondins, quant à eux, dépassés tout au long des 15 premières minutes, jouaient plus haut au fil des minutes et égalisaient logiquement sur pénalty par l’intermédiaire de Nicolas De Préville (30e).

A l’aise techniquement, disponible et montant de réglés facultés dans le jeu court,, Adil Aouchiche signait, juste avant la pause, son premier but sous ses nouvelles couleurs (2-1, 45e). Seul face à Costil, dans la surface de réparation, l’ancien parisien frappait fort et voyait son ballon finir au fond des filets.

Le Stade Rennais en toute fin de match

Au retour des vestiaires, Puel, au contraire de Paulo Sousa, changeait intégralement son effectif. Laissant entrer, notamment, Khazri, Boudebouz, Hamouma et M’Vila. Et c’est justement sur un excellent centre de Hamouma, au second poteau, que Charles Abi, de la tête, parvenait à tromper Costil (3-1, 47e). Mêmes acteurs, même conséquence à la 71e minute, lorsque Romain Hamouma, lancé sur le côté droit, servait idéalement Abi qui n’avait plus qu’à conclure du pied gauche, seul, face à Costil (4-1, 71e). Le 6e but en matches de préparation pour le jeune attaquant des Verts. En toute fin de match, les Girondins réduisaient le score par l’intermédiaire d’Alexandre Mendy, bien servi par Jimmy Briand (4-2, 91e).

Par ailleurs, et le match avait lieu à Vannes, le Stade Rennais est parvenu à s’imposer face au SCO d’Angers. Les hommes de Julien Stéphan, dominateurs lors des 45 premières minutes avec une kyrielle d’occasions franches, ont attendu la toute fin de rencontre pour marquer, un csc signé Pavlovic à la suite d’un corner de Clément Grenier.