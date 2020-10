ASSE, Stade Rennais - Mercato : M’Baye Niang freine son arrivée chez les Verts !

L’ASSE n’a peut-être pas fini de se renforcer malgré la fin officielle du mercato. Heureux d'apprendre que ses dirigeants tentaient enfin de résoudre les problèmes offensifs de leur entraîneur, Claude Puel a ainsi pu mettre son viseur sur M'Baye Niang (25 ans) en prêt. Rien n'a toutefois été acté lundi avant minuit. But! a expliqué hier par A + B pourquoi les négociations avaient échoué avec le Stade Rennais lors de la dernière ligne du mercato.

L’opération a achoppé sur quelques détails qui pourraient se régler dans les prochaines heures. Bien que le mercato soit fermé depuis lundi minuit, un club peut encore, selon le règlement de la LFP, « recruter un joueur dit joker ». À une condition : que le joueur en question soit déjà licencié en France. C’est justement le cas de Niang (25 ans).

Hier soir, Le Progrès a précisé que le « dossier était en très bonne voie », avec une issue favorable aux Verts peut-être entérinée dans le courant de la journée. Selon L’Équipe, les discussions se sont poursuivies entre le Stade Rennais et l’ASSE durant toute la journée d’hier mais... « En fin d’après-midi, un accord aurait même été trouvé entre les deux clubs. Pas encore, néanmoins, entre le club breton et son attaquant sénégalais, sous contrat jusqu’au 30 juin 2023 », tempère le quotidien sportif. Ce coup de frein a été confirmé par le Late Football Club tard hier soir : Niang lui-même hésiterait bien à poursuivre sa carrière dans le Forez.

Selon le Late Football Club ce soir sur C+, le #SRFC et l’#ASSE seraient OK pour le prêt de M’Baye Niang comme joker. C’est le joueur qui hésiterait. @ROUGEmemoire