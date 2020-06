ASSE, Stade Rennais, OL, LOSC – Mercato : Bouanga sort les muscles

true

Très convoité en ce mercato estival, Denis Bouanga (ASSE, 25 ans) est en train d’effectuer une préparation très musclée pour la saison prochaine.

L’ASSE et l’OL partagent un point commun pendant cette crise sanitaire : ils veulent être fixés sur la date de leur finale contre le PSG. En Coupe de France ou en Coupe de la Ligue, les Verts et les Gones ne savent en effet toujours pas quand ils pourront affronter l’équipe de Thomas Tuchel. Ni même avec quel effectif. Pour l’instant, le début mois d’août reste l’option la plus probable pour que ces deux matches puissent s’organiser décemment.

En attendant, les deux meilleurs ennemis du football français seraient aussi liés par Denis Bouanga, Lyon faisant partie des clubs potentiellement intéressés par le profil de l’attaquant stéphanois, au même titre que le Stade Rennais, le LOSC ou le Betis Séville.

Bouanga muscle son jeu avant la reprise

Loin de ces rumeurs liés à son avenir, l’ancien milieu offensif du FC Lorient s’astreint à l’heure actuelle à une préparation très impressionnante, comme on peut le voir sur la séquence ci-dessous. À coup de masse, poids et pneu, Bouanga est en train de se sculpter un corps en acier digne de Cristiano Ronaldo à ses plus belles heures. Le rigoureux Claude Puel devrait apprécier.