ASSE, Stade Rennais, OL, OM - Mercato : snobé par la Ligue 1, M'Vila vide son sac !

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Dans un entretien à Footballogue, Yann M’Vila (33 ans) a une nouvelle fois évoqué sa situation de joueurs sans contrat… Agacé de l’attitude des clubs de Ligue 1 à son égard : « Il y a eu énormément de touches. J’ai eu des offres d’Australie, du Japon, de Malaisie, de la MLS, d’Italie et même d’Espagne mais ma femme allant bientôt accoucher je voulais rester vraiment proche de la France. Mais voilà, la France il y a quelque chose qui bloque ».

Une étiquette qui l’agace au plus haut point

L’ancien joueur du Stade Rennais et de l’ASSE est d’ailleurs marqué par les préjugés qui lui collent à la peau dans l’Hexagone : « je parlais avec un club en France. Il a dit : « M’Vila ? Non, il va prendre trop de place dans l’effectif ». Il y en a beaucoup qui disent : « M’Vila ? Non. C’est trop d’argent ! » Ils pensent, je ne sais pas, que je demande le salaire de Neymar ? Alors qu’on n’a même pas discuté, rien du tout… Là, je n’arrive pas à comprendre. Ils ne veulent pas apprendre à connaître les gens. Ils vont dire : « Non, il n’a pas changé, c’est toujours le M’Vila de 2012 ». Cela me peine car, quand tu essaies d’évoluer, les gens ne sont pas d’accord. Ils vont voir ta tête et dire non. Venez discuter avec moi, vous allez comprendre ».

Apte en une semaine si un club fait confiance ?

Assurant avoir appris de ses erreurs, Yann M’Vila l’assure : il sera opérationnel tout de suite si on lui fait confiance. « Aujourd’hui, je ne suis pas là à chercher ma gloire passée. J’aime le foot, j’ai de l’expérience et quand, parfois, je vois le niveau actuel ou certains clubs en difficulté en Ligue 1, je sais que dans ces clubs-là je joue et que je peux leur apporter quelque chose sur et en dehors du terrain. Si demain je retrouve un club, je me laisse une semaine et je suis opérationnel. Quand je suis arrivé à Sunderland, cela faisait six mois que je n'avais pas joué. Je suis arrivé et j’ai joué direct… »

Yann M’Vila (33 ans), qui est libre de tout contrat, est plus que jamais déterminé à l’idée de retrouver un club, pourquoi pas en Ligue 1 ! 🇫🇷 💪



Et c’est loin d’être simple…



« Je parlais avec un club en France qui a dit "M’Vila ? Non, il va prendre trop de place !" » pic.twitter.com/MPwlKT6epL — Footballogue (@Footballogue) December 29, 2023

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life