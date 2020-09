ASSE - Stade Rennais : un cas de Covid-19 au SRFC, un cadre absent contre les Verts ?

Le Covid-19 ne lâche pas le Stade Rennais. Après une accalmie en début de saison, le coronavirus a de nouveau frappé dans les rangs du SRFC, comme il l’a annoncé ce vendredi après-midi : « Les tests réalisés dans le cadre du protocole d’avant-match pour le déplacement à Saint-Étienne ont révélé une suspicion de cas de COVID-19 dans l’effectif professionnel. Le joueur a été automatiquement mis en isolement et reste en contact permanent avec le staff médical. »

Si aucun nom n’a évidemment fuité du fait du secret médical, Anthony Etienvre rappelle à juste titre que trois cadres de Julien Stéphan avaient été ménagés lors de la séance d’entraînement de jeudi à la Piverdière : Eduardo Camavinga, Sehrou Guirassy et Romain Salin. « Camavinga, N’Zonzi, Guirassy et Salin ménagés hier à l’entraînement... Il n’y a peut-être pas de lien mais ça me plaît moyen tout ça », a glissé le journaliste d’Ouest France sur Twitter.