ASSE : un coup de pouce inespéré de l’OL avant l’OGC Nice ?

L’avenir de Christophe Galtier s’écrit désormais en pointillés à l’OGC Nice. Comme encore évoqué ce matin, l’ancien entraîneur du LOSC est agacé et frustré par la défaite en finale de la Coupe de France contre le FC Nantes de son ami Antoine Kombouaré (0-1).

« Il a fait comprendre qu'il ne serait plus l'entraîneur de Nice la saison prochaine aux mêmes conditions que celles qui lui sont proposées cette année, assure RMC Sport. Le technicien aimerait s'entretenir directement avec le propriétaire Jim Ratcliffe pour voir - ou non - plus loin. Galtier veut des garanties, notamment sur le fait qu'Ineos est prêt à s'investir sérieusement dans le club, suffisamment pour que Nice vise à l'avenir les places qualificatives en Ligue des Champions, poursuit la radio sportive. »

Pas la meilleure des préparations possibles avant la réception de l’ASSE demain lors de la 36e journée de L1 (19h)... et encore moins quand on sait que la situation de Galtier à Nice a mis la puce à l’oreille de l’OL ! « Du côté de Lyon, on garde un œil attentif sur le technicien azuréen, explique Foot Mercato. Bien évidemment, il n'y a pas l'ombre d'un contact entre les différentes parties, mais Bruno Cheyrou, le directeur du recrutement de l'OL, apprécie tout particulièrement Galtier et ne tarit pas d'éloges sur ce dernier lorsqu'il discute mercato avec les différents agents qu'il rencontre depuis quelques semaines. »

Pour résumer Alors que l’ASSE joue une partie de sa survie en ligue 1 mercredi à l’Allianz Riviera en match décalé de la 36e journée de Ligue 1 (19h), l’OL pourrait venir troubler les nuits de Christophe Galtier du côté de l'OGC Nice.

Bastien Aubert

Rédacteur