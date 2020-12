ASSE : Pierre Ménès a ciblé le prochain chantier de Puel

L’ASSE va mieux. Depuis deux matches, les Verts ne perdent plus et ont même pris deux points grâce à une « meilleure structure » dixit Claude Puel. Le tout est désormais de savoir concrétiser les temps forts, chose qui n’est pas encore très fréquente en raison de la médiocrité du jeu développé par les Stéphanois. C’est un peu ce que fustige Pierre Ménès dans son analyse de la rencontre sans but entre l’ASSE et Dijon hier après-midi en Bourgogne (0-0).

« L’affreux Dijon-Sainté s’est terminé par un vilain 0-0, a-t-il soufflé sur son blog. Un match pendant lequel les Verts ont encore mis 70 minutes à cadrer une frappe. Les Stéphanois pourront se consoler en se disant qu’ils ne perdent plus, mais comme ils ne gagnent pas non plus… L’équipe récupère pourtant des blessés mais reste d’une insigne médiocrité. Quant au DFCO, sauver sa place en fin de saison relèvera du miracle. »

Pour l’heure, l’ASSE reste 15e du classement de L1 avec un petit point de retard sur le FC Nantes, encore plus souffreteux. Vendredi, les Verts ouvriront la 14e journée de L1 en accueillant le SCO d’Angers (7e) à Geoffroy-Guichard (21h).