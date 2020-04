ASSE : un flop du Mercato a bluffé tout le vestiaire du FC Nantes

true

Arrivé l’été dernier à l’ASSE, Miguel Trauco (27 ans) ne réalise pas une bonne saison malgré sa prestation en novembre dernier contre le FC Nantes (3-2).

Miguel Trauco (27 ans) est un cas à part à l’ASSE. Recruté par les Verts après une Copa América réussie avec le Pérou, le latéral gauche réalise une saison qui laisse sur leur faim bon nombre de supporters stéphanois. Ces derniers sentent bien que Trauco en a sous la pédale mais ils savent aussi qu’il n’est pas la meilleure assurance tous risques de Claude Puel.

Le Castrais en est aussi conscient et n’ose pas en faire un titulaire indiscutable dans le couloir gauche de la défense, qu’il remodélise régulièrement. La saison en dents de scie de l’international péruvien trouve pourtant son point culminant le 10 novembre dernier à la Beaujoire (3-2). Face au FC Nantes, Trauco avait été décisif en marquant notamment un but improbable de la tête. Un coup d’éclat qui a laissé sans voix Cristian Benavente et tout le vestiaire des Canaris.

Trauco n’avait jamais marqué de la tête avant Nantes !

« C’est de la tête qu’il a marqué le premier but, je ne pouvais pas le croire, a souri le milieu offensif du FC Nantes sur le site Depor. Je me souviens lui avoir dit : « T’avais déjà marqué de la tête ? » Il m’a répondu : « Jamais de la vie. J’ai juste fermé les yeux et ma tête a fini au fond ! » Après le match on est allé ensemble à Paris et on s’est envolé pour Miami. Son but a surpris tous mes coéquipiers. Ils ont reconnu qu’ils devraient faire davantage attention à lui la prochaine fois. Il a fait son meilleur match contre Nantes. On connaissait son bon jeu au pied et il a fallu qu’il marque de la tête ! »