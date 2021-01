ASSE : un futur champion du monde révélé devant le PSG ?

Les débuts de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG resteront mitigés. Quatre jours après avoir été officialisé comme remplaçant de Thomas Tuchel, le technicien argentin a dû se contenter d’un point hier face à une équipe de l’ASSE qui ne perd plus depuis six matches (1-1). Dans les rangs stéphanois, l’un des grands gagnants se nomme Lucas Gourna-Douath. Associé à Zaydou Youssouf dans l’entrejeu, le jeune milieu (17 ans) a été très actif et brillant.

« Il progresse, a commenté Claude Puel. C'est en donnant du temps de jeu aux jeunes qu'ils peuvent emmagasiner de l'expérience. Il a encore des choses à corriger, c'est encore inégal, mais il faut insister. Les jeunes progressent. Ils travaillent bien et ils sont récompensés. C'est l'avenir de l'ASSE. » Gourna-Douath a tellement détonné pendant cette rencontre que même la presse espagnole est restée sous le charme en n’hésitant pas à le comparer à un champion du monde 2018.

« Le nouveau Pogba a laissé le PSG sans voix »

« Le nouveau Pogba a laissé le PSG sans voix : Lucas Gourna-Douath a disputé un match colossal. Il a éclipsé Verratti, a observé le quotidien madrilène AS. Son intensité dans le pressing et son insistance à gratter des ballons l'ont fait se démarquer comme le joueur le plus remarquable de la rencontre. Les médias français le compare à Pogba pour sa capacité à apparaître partout sur le terrain. Dans une saison très compliquée, Gourna-Douath pourrait être l'une des grandes révélations de la saison de Ligue 1. »