ASSE : un grand danger se confirme au RC Lens

16e au classement avec 5 points d'avance sur le 18e et barragiste nîmois, l'AS Saint-Etienne reçoit ce mercredi le RC Lens, pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, les Verts devront se méfier du latéral droit lensois Jonathan Clauss, véritable révélation de la saison.

Clauss dans l'équipe type de la 27e journée de France Football

Arrivé libre cet été chez les Sang et Or en provenance de Bielefeld, Jonathan Clauss fait partie de l'équipe type de la 27e journée du journal L'Équipe après son match plein face au SCO d'Angers (2-2) où il a inscrit son premier but sous les couleurs lensoises d'une frappe croisée dans un angle fermé.

C'est la cinquième fois de la saison que le natif de Strasbourg, qui totalise désormais 1 but et 4 passes décisives, fait son apparition dans l'équipe type. Pour couronner le tout, il fait aussi partie de l'équipe type de France Football, réalisant un doublé prisé en Ligue 1...