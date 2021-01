ASSE : un heureux présage venu du RC Lens pourrait regonfler le moral des Verts

L’ASSE connaît une saison compliquée et va devoir trouver des ressources insoupçonnées pour prendre le dessus sur l’OL dimanche en clôture de la 21e journée de L1 (21h). Jérôme Rothen n,‘a pas attendu le derby pour tacler à la gorge les Verts.

« Je peux être sévère avec Lyon, mais il faut reconnaître que ce que Rudi Garcia a mis en place est cohérent, c’est aussi grâce au travail de Juninho. Il y a eu une piqûre de rappel avec la défaite contre Metz. Lyon est toutefois crédible et affiche ses ambitions. De l’autre côté, Saint-Etienne, c'est la cour des miracles, a-t-il ironisé sur RMC Sport. Quand j’entends que Saint-Etienne n’est pas forcément verni depuis le début de la saison et que le club n’est pas à place… »

« Claude Puel ne fait pas que des bonnes choses »

L’ancien milieu du PSG parle notamment du jeu déployé par l’ASSE sous la houlette de Puel. « Il faut voir les matchs! On ose me dire qu'ils ne méritent pas leur place alors qu'ils n’ont gagné qu’un match depuis quatre mois (à Bordeaux, le 16 décembre), a-t-il ajouté. Même contre Paris, leur match nul (1-1) est tiré par les cheveux. Je mets de côté la défaite à Strasbourg (1-0) parce qu’ils ont eu des cas positifs au coronavirus. Il n’y pas de continuité. Claude Puel ne fait pas que des bonnes choses. J’espère qu’il y aura une réaction et que Puel trouvera des choses pour permettre à son équipe d’exister contre Lyon. »

Rothen a déjà eu tout faux avec le RC Lens

Que les supporters de l’ASSE voient peut-être dans cette sortie médiatique musclée une bonne nouvelle : les critiques de Rothen sont plutôt bénéfiques ! En début de saison, l’ancien milieu du PSG avait ainsi allumé le RC Lens, notamment l’inconnu Franck Haise, et on voit désormais les Sang et Or réaliser une saison d’enfer. « Les supporters stéphanois peuvent avoir confiance... après avoir tapé sur Lens, Lens a tenu. De bon augure pour vous », a ironisé l’insider Mohamed Toubache-Ter. Heureux présage ?