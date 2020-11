ASSE : un nouveau problème de taille plombe les Verts de Puel

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone, PSG : top 10 des meilleurs tireurs de penalty

C’est une équipe de l’ASSE bancale qui accueillera le Montpellier HSC (13h). Victimes de plusieurs absents pour cause de blessure, les Verts vont pourtant devoir trouver un moyen de se relancer après quatre défaites de rang. Pour ce faire, Puel pourrait être enfin prêt à relancer Wahbi Khazri.

L’Équipe croit savoir que l’international tunisien sera titulaire en pointe du 4-2-3-1 stéphanois contre le MHSC. Romain Hamouma évoluerait en meneur de jeu axial aux côtés d’Adil Aouchiche à gauche et Denis Bouanga à droite. Puel a-t-il ainsi envie de changer ses plans pour retrouver plus de mordant en attaque ? Possible tant les Verts ont fait preuve d’une indigence dans ce secteur la semaine dernière à Metz (0-2).

Les Verts ne savent plus cadrer

« Des quiches lorraines, a récemment fustigé Patrick Guillou dans Le Progrès. Avec 58 % de possession, les protégés de Claude Puel n’ont jamais porté le danger sur le but grenat. C'est compliqué de marquer avec 0 tir cadré en 90 minutes. » Le constat sec de Guillou est malheureusement vérifiable. Selon WhoScored, l’ASSE est l’équipe qui a le moins tiré en Ligue 1 cette saison. Les Verts tentent 8.6 tirs par match en moyenne. Sur ces tentatives, seulement 3.4 frappes sont cadrées...